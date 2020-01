Pamela Anderson amarcord, a 52 anni torna nei panni della sexy bagnina CJParker di Baywatch

Ultimo aggiornamento: 19:06

Un ritorno ai vecchi, e assolutamente gloriosi, tempi per. L’attrice hollywoodiana infatti, per un spot televisivo, ha rivestito i panni o meglio il costume di Casey Jean Parker, detta anche CJ, famosa bagnina che interpretava nel seguitissimoNella pubblicità di UltraTune, che ha conquistato il web condividendo il video in questione, Pamela va a salvare un automobilista in pericolo e naturalmente, al momento della corsa, scatta l’immancabile effetto rallenty che, grazie anche alle abbondanti forme delle interpreti, ha reso famosa in tutto il mondo la serie tv. E c’è da dire che l’attrice, a 52 anni, sfoggia ancora un fisico a prova di critica.Baywatch, grazie a cui la Anderson ha guadagnato un successo praticamente planetario, è stato tradotto in 44 lingue, venduto in 142 paesi ed è entrato nel Guinness dei primati come telefilm più visto al mondo con un'audience settimanale stimato di più 1,1 miliardo di spettatori. Per l’avvenenza dei protagonisti e i vari effetti rallenty in costume, il programma veniva scherzosamente chiamato “Bodywatch” (Il guarda corpo).