Francesco Chiofalo, Pamela Perricciolo all'attacco: «Le lacrime hanno sempre fruttato»

Giovedì 29 Agosto 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 20:34

Il presunto tradimento di Francesco Chiofalo, le sue storie instagram e quella della sua forse ex fidanzata Antonella Fiordelisi, hanno tenuto banco per tutto il giorno. Tantissimi i volti noti che hanno voluto dire la propria, ancora di più quelli che hanno criticato questa esposizione dei sentimenti, tra loro anche Pamela Perricciolo che ha scritto: «le lacrime hanno sempre fruttato». Ma andiamo con ordine.Antonella Fiordelisi con una storia su Instagram ha rivelato in lacrime e utilizzando dei filtri di aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato Francesco Chiofalo con Aurora Ciorbi. Chiofalo sempre su Instagram, piangendo ( senza lacrime) e utilizzando il filtro bianco e nero, ha urlato tutta la sua disperazione e il suo pentimento. Tutto il mondo social ha assistito a quello che è stato l'argomento del giorno e tra loro tantissimi tronisti di Uomini e Donne sono intervenuti come ad esempio Lorenzo Riccardi, Sabrina Ghio e Sara Affi Fella. Tutti concordi con il fatto che le reazioni siano state eccessive e soprattutto volte ad altri fini. Tra i vari commenti spicca anche quello di Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati ed ex amica di Eliana Michelazzo che in una sotia instagram ha scritto: «Le lacrime hanno sempre fruttato. In molti casi fruttano qualche bustina di the in più… Ma piangere senza cell in mano non va più di moda?». Come darle torto.