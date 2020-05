Pamela Prati, Eliana Michelazzo attacca: «Mi ha fatto fare fuori da tutto»

«Pamela Prati mi ha fatto fuori da tutti i programmi. Ogni volta che qualcuno mi chiama cambia idea dopo poche ore. Anche l'ultima volta che dovevo andare a Live non è la D'Urso, l'unico programma che mi ha sempre dato diritto di replica, mi è stato detto che c'era stato un problema e non c'era più tempo per far parlare me e Pamela Perricciolo, (l'altra manager coinvolta nel ' Prati Gatè, ndr.) che eravamo state invitate per parlare dopo un anno dal 'Caso Mark Caltagironè. Spero che almeno Barbara (D'Urso, ndr.) mi rinviti di nuovo».



A parlare così con l'Adnkronos è l'ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo, dopo l'ultima ospitata dell'ex star de 'Il Bagaglinò a 'Domenica In'. «Trovo che una conduttrice preparata e in gamba come Mara Venier dovrebbe dare la possibilità di parlare a tutti - dice - spero che un giorno la dia anche a me. Pamela è andata a 'Domenica In' solo per promuovere il suo libro: lei non fa mai niente per niente! Per questo non ha preso un cachet. Lei viene invitata da tutti i programmi ma io e Pamela Perricciolo non abbiamo mai la possibilità di replicare su nulla! Scrissi anche a Giletti per farglielo presente ma lui non si è degnato neanche di rispondermi». «Ma davvero Pamela è così potente?», chiede ironica la Michelazzo. «Chissà chi ha dietro che la spalleggia!», insinua Eliana, che non ha mai nascosto di sognare una carriera sul piccolo schermo.



E per questo si appella a Maria De Filippi: «Un tempo ho fatto la corteggiatrice a 'Uomini e donnè, oggi mi piacerebbe se si facesse un trono magari per una 40ennne come me che è ancora single ed in cerca dell'anima gemella. Il mio sogno sarebbe ance quello di partecipare alla prossima edizione del 'Gf Vip'. Ma anche Signorini mi metterà da parte? Vedremo».

Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA