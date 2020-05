Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: «Plagiata da chi? Sciacquati la bocca quando parli di me»

Eliana Michelazzo risponde all’intervista di Pamela Prati. A un anno dal famoso Prati Gate, cioè le mia avvenute nozze fra l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone e la showgirl, Pamela è tornata ospite a “Domenica In” per parlare del fatto, sottolineando di essere stata plagiata.



Affermazioni non gradite da Eliana, che ha detto la sua dall’account Instagram. Nelle stories infatti la Michelazzo ha sottolineato alcune i incongruenze: “Plagiata da chi? da se stessa? Io capisco tutto però a distanza di un anno sentire ancora queste fesserie mi viene da ridere ma la cosa che mi fa rabbia è che devi dirla tutta la verità, perchè Pamela tu sai benissimo che hai fatto delle foto con uno che non era Marco Caltagirone. Chi è quel tipo? Questo ancora non lo sa nessuno. poi quando parli del bambino, perchè a me non arrivavano i messaggi di quel bambino? Li hai letti insieme a me quei messaggi”.



Lei non ha potuto rispondere (“Non si possono fare trasmissioni solo per una persona, tutte e tre siamo state messe in mezzo a questa situazione. Quindi c’è diritto di replica, ci sono tantissimi presentatori che non lo fanno e questo non va bene”), acque se sulla vicenda è pronto un libro: “Non puoi fare di tutta l’erba un fascio perchè sai con chi stavi tutte le sere. Fai mente locale. Adesso hai scritto il libro? Perfetto, se sei felice sono contenta per te, però sciacquati la bocca quando parli di me perché io su tante cose non c’ero”.



Ultimo aggiornamento: 14:14

