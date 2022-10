Max Bertolani e il caso Pamela Prati. L'ex fidanzato della showgirl, ora concorrente della Casa più spiata d'Italia, è ospite a Pomeriggio 5 e parla della fake news che l'ha toccato in prima persona, anni fa, quando era insieme a Pamela. «Per quella che conosco io, non è lei in quella casa» sottolinea Bertolani, con cui è stata 3 anni, mentre commenta il Pamela Gate. «L'identità di Mark fu data ad un mio amico, che lavora in squadra con me. Gli rubarono l'identità e la usarono per aprire un profilo col suo nome. Coincidenza assurda»

Dopo la puntata del Gf vip di ieri sera, dal vaso di pandora sono riemersi Eliana Michelazzo, Mark Caltagirone e tutto il putiferio scoppiato 3 anni fa nei salotti televisivi per la finta storia d'amore di Pamela Prati che sarebbe stata plagiata dalle sue agenti. Un caso mai risolto e che ora è sul banco del tribunale.

Il racconto dell'ex fidanzato

«Anche io all'epoca mi ritrovai in un matrimonio con lei - racconta Berolani a Pomeriggio 5 -. L’ho saputo per caso perchè era uscita una copertina di noi due sposati. E la chiamai dicendo: ma perchè mi ridicolizzi?». E aggiunge: «Poi vabbè, poco dopo la storia finì. Ma la cosa che mi fa arrabbiare è che con me Pamela si è scatenata quando l'ho lasciata con un comunicato stampa». E aggiunge: «Io l'ho veramente amata questa donna. Quando sono stato coinvolto nella questione di Mark, mi ha telefonato arrabbiarta nera e mi sono beccato anche una querela, nonostante mi fossi espresso in suo favore. Ogni cosa che facevo per lei, mi dava contro».

Le novità giudiziari

Proprio nella puntata di ieri, Alfonso Signorini comunica a Pamela Prati che ci sono delle importanti novità in ambito giudiziario. I genitori del bimbo - attore che interpretava Sebastian - hanno sporto denuncia contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il pubblico ministero Stefano Pesci ha firmato un'ordinanza che cita in giudizio per il reato di sostituzione di persona le due ex agenti della Prati che dovranno comparire in tribunale il 1° febbraio 2023.