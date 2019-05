Pamela Prati, Manuela Villa si sfoga su Instagram: «Come faccio a lasciare sola un'amica che si distrugge?»

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 12:45

Pamela Prati mercoledì sera ha lasciato lo studio di Live non è la D'Urso nel bel mezzo della trasmissione perchè decisa a non parlare più del suo fantomatico matrimonio con Mark Caltagirone. Dietro le quinte la showgirl che ha spinto via un cameraman e ha preso a cazzotti la porta del suo camerino, è stata raggiunta da Manuela Villa che ha provato a calmarla. Ma anche la sua fedele amica ora tentenna e su instagram la Villa si sfoga così: «Come faccio a lasciare sola un'amica che si distrugge?».Dopo lo show di Verissimo Pamela Prati ha regalato ai telespettatori una nuova pagina trash. Ospite di Barbara D'Urso ha dett di aver partecipato alla trasmissione solo per educazione, ma ferma sul non voler raccontare più nulla della sua vita e del suo matrimonio con Marco Caltagirone. La Prati dopo uno scontro con al D'Urso decide di abbandonare la trasmissione e va via su tutte le furie.Dietro le quinte la showgirl che ha spinto via un cameraman e ha preso a cazzotti la porta del suo camerino, è stata raggiunta da Manuela Villa che ha provato a calmarla. Ma anche la sua fedele amica ora tentenna e su instagram la Villa si sfoga così: «Come faccio a lasciare sola un'amica che si distrugge?».Sul suo account Instagram Manuela Villa si sfoga, da un lato vorrebbe tanto credere alla sua amica storica, dall'altro si sente raggirata come tutti e scirve così: «Mi chiedo perchè e non trovo risposta per quante possibili risposte mi vengono in mente ma come faccio a lasciare sola un'amica che non si difende ma si distrugge! Perchè non si difende? Perchè sta lasciando andare? Ci deve essere un motivo! Permettetemi di prendere tempo. Sono allibita, infastidita anche io e forse tradita, ma voglio aspettare. E' civiltà vuol dire non insultare che come me non si uniforma ad un pensiero collettivo nello stesso momento. Vorrei non toccaste la mia storia che ben esula da tutto questo e chi lo fa male per lui. SOno ormai assuefatta alla cattiveria umana ed è per questo insegnamento avuto dalla vita che Se una persiona si suto lesiona non regalo un servizio di coltelli. Manu».