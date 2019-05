Pamela Prati, l'ex amica a Storie Italiane: «Ho le prove delle bugie su Mark Caltagirone»

Venerdì 17 Maggio 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 12:54

Ilsi arricchisce di nuovi elementi. Aparla, influencer e ormai ex amica die delle agentiFino a ieri la Benincà si faceva rappresentare dall'agenzia Aicos. Poi la decisione drastica di troncare ogni tipo di rapporto: "Sono venuta a conoscenza della storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone in tempi non sospetti, il 24 febbraio" - dice la Benincà a Eleonora Daniele - . Pamela era al settimo cielo, era il ritratto della felicità. Aveva una scintilla negli occhi che mai le avevo visto. Mi mostrò i braccialetti che le aveva regalato il figlio in affido Sebastian.La storia mi sembrava più che reale ecco perché quando è scoppiato il caso sui media non ho dato importanza a quello che veniva detto "."Quando sono cominciati?"- chiede Eleonora. "Il primo campanello di allarme sono state le rivelazioni di Alfonso Signorini che ha detto di essere stato raggirato da una delle due agenti, che gli avevano fatto conoscere in chat un uomo che si è rivelato inesistente. Ecco - ha spiegato la Benincà -, dopo le parole di Signorini ho messo da parte il cuore e ho cominciato a cercare i riscontri oggettivi di questa storia. Ho chiesto ad Eliana spiegazioni sull'identità di. 'Ma esiste?' Le chiedevo. E lei mi ha sempre assicurato che l'unica certezza era proprio l'esistenza di Mark. Anzi, Eliana mi disse: 'Quando la verità verrà fuori mi dovranno delle scuse e brinderemo con lo champagne'. Ma poi su tanti aspetti le versioni cambiavano continuamente".La conduttrice di Storie Italiane chiede: "Haidelle bugie che ti sono state raccontate?". "Sì - dichiara la Benincá -. La prima è stata sulla identità di Marco che sarebbe appartenuto alla nota famiglia romana e poi invece mi ha detto che apparteneva ad un'altra famiglia.. Eliana Michelazzo mi disse che ne era la titolare. E invece, tramite il mio avvocato che ha fatto la visura camerale, ho scoperto che l'agenzia è intestata a una signora del '37. E infine la scena a cui ho assistito a fine settembre"."Cosa è successo?"- chiede la Daniele. "Eravamo alla fashion week ed Eliana ad un tratto fu colta da un violento attacco di panico. Piangeva, si disperava. Mi disse che un amico di suo marito Simone Coppi, cui era molto legata, aveva avuto un infarto e si trovava a Parigi. Poi aggiunse che si trattava di, il fidanzato di Pamela. Mi disse che la Prati avrebbe dovuto raggiungerlo con un aereo. E io mi insospettii perché sapevo che Pamela ha la fobia di prendere aerei"."Perché, secondo te, hanno fatto questo"- chiede ancora la conduttrice di Storie Italiane?". "Perché avere nella scuderiasignificava alzare livello dell'agenzia - dice la Benincà - Ma sulle responsabilità credo sinceramente che non esistano vittima e carnefice.non è vittima del catfish (l'attività ingannevole sui social come creare false identità ndr.). Lo sono Sara Varone, Alfonso Signorini. E proprio quello che è successo a Signorini mi ha messo paura. Paura non per la mia incolumità, ma per aver preso coscienza di quello che la mente umana riesce a inventarsi. Mi sono sentita una stupida e per lo stress mi è venuta una colica renale". "Quando hai visto l'ultima volta Pamela?"- chiede infine la Daniele. "Il 24 febbraio- risponde l'influencer- la Prati e le sue manager erano a Firenze per una copertina sulle nozze. E Pamela Mi sembrava davvero felice. Adesso alla luce di quello che è successo ho lasciato l'agenzia". Come finirà? "Beh Eliana mi disse: 'Vedrai che Pamela si allontanerà da noi, me lo sento'. Ed è quello che sta accadendo"- conclude Federica Benincà.E intanto continuano a spuntare su Instagram profili falsi di Mark Caltagirone. L'ultimo post misterioso in ordine di apparizione recita così: "Questa notte sono in ospedale. Sto male". Infine in studio sopraggiunge Sergio Arcuri che racconta nuovamente l'episodio della serata non pagata e dell'assegno scoperto e la storia che riguarda sua sorella Manuela anche lei vittima del catfish.