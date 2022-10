Pamela Prati, la notifica dell'atto di pignoramento arriva al Gf Vip? «Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana», fa sapere a Leggo lo studio legale Legalteams, che specifica che «l’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip». Un'altra grana per la show girl dopo lo scandalo delle false nozze con il fantomatico Mark Caltagirone?

Pamela Prati, la notifica dell'atto di pignoramento

Lo studio legale Legalteams, società tra avvocati specializzata in diritto amministrativo e commerciale con sedi a Milano e Roma, fa sapere «di aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana. L’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile. Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile».