Grande Fratello Vip, Pamela Prati ci scherza su. È tornata dentro la Casa del Grande Fratello questa volta per rimanerci. Ma «questa volta non mi dovete far arrabbiare, vedrete una Pamela diversa che vi stupirà…». Nella clip iniziale di presentazione c’è anche un accenno su Mark Caltagirone: «È diventa la storia più importante della mia vita».

Una pagina complicata della sua vita, l’amore per il fantomatico Marco Caltagirone. Un nuovo amore che Pamela Prati voleva sposare a 60 anni. Lui - è stato detto - 53 anni con due bambini, Sebastian di 11 anni e Rebecca di 7. Ma di lui, in realtà, non si sa niente. Ma Pamela non ha mai incontrato l’uomo che ama e nemmeno i suoi figli. Nasce il dubbio che Marco non sia mai esistito. L’11 maggio a Verissimo Silvi< Toffanin la incalza con le domande. E Pamela se ne va dallo studio.

Alfonso Signorini vuole affrontare per l’ultima il discorso Marco Caltagirone, raccontare la verità. Perché qualcuno ha inventato questa storia? Pamela è vittima o complice? Il più grande accusatore della Pamela Nazionale è Giovanni Ciacci che entrerà dentro la casa nella seconda puntata del Gf Vip. Dentro le quattro mure della Casa di Cinecittà avranno il loro primo confronto. Ma perché aspettare proprio fino a giovedì sera? Alfonso Signorini non resiste e si collega con lo stilista e gli ricorda le sue frasi più celebri contro la Prati: «Pamela Prati ci sta prendendo in giro tutti».

Poi le nuove parole: «Ho provato tante volte a chiamarla ma non mi ha mai risposto. Se lei è stata truffata o, meglio, raggirata, io sto dalla sua parte. Io sono sempre stato dalla parte del più debole. Ma io tuttora non le credo. Non sono convinto di quello che ha raccontato…».

Alfonso Signorini conferma che Pamela Prati le avrebbe chiesto espressamente di parlare di questa vicenda e riporta una sua frase: «Con il Gf Vip voglio mettere una lapide sopra il caso Mark Caltagirone»

Ma a Pamela Prati, Giovanni Ciacci, dirà anche un’altra cosa: «Non mi piace la frangia di Pamela Prati. Proprio per niente».