Pamela Prati, l'avvocato lancia l'allarme: «Potrebbero esserci suoi video hot realizzati per Mark Caltagirone»

Giovedì 30 Maggio 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 13:09

Pamela Prati, il giallo continua. L'avvocato Irene Della Rocca, suo legale, è intervenuto a Storie Italiane per commentare gli ultimi fatti accaduti. La conduttrice Eleonora Daniele le ha posto una domanda diretta: «Potrebbero esserci video e foto hot che Pamela Prati ha inviato a Mark Caltagirone?».L'avvocato Della Rocca risponde così: «In tutte le storie che abbiamo sentito ricorre il tema delle immagini hot inviate ai profili fake. Nel caso di Eliana Michelazzo e Simone Coppi, lei lo ha confermato. Quindi non si può escludere che possa essere avvenuto anche in questo caso».