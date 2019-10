Tale e Quale Show, Panariello e la battuta sul seno di Anastacia. «Ha avuto un tumore». Gelo in studio

Ho percepito del gelo per la “battuta” sul petto di Anastacia/Tiziana Rivale, per mille motivi che non c’è nemmeno bisogno di elencare. Giorgio Panariello non si smentisce mai, perennemente fuori luogo. #taleequaleshow — Ivan Buratti (@ivanburatti) 18 ottobre 2019

Sabato 19 Ottobre 2019, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 16:33

È polemica sui social per una battuta di Giorgio Panariello nell'ultima puntata di Tale e Quale Show. Commentando l'esibizione di Tiziana Rivale, che ha vestito i panni di Anastacia con la sua Left Outside Alone, il comico fiorentino ha toccato - probabilmente senza saperlo - un tasto dolente del passato della popstar americana. Panariello ha chiesto a Tiziana Rivale se il suo abbondante seno fosse «roba sua» o frutto di un abile travestimento, aggiungendo: «Perché Anastacia ha le poppe grosse».Sui social questa battuta ha suscitato grande indignazione. Molti utenti hanno ricordato che Anastacia, oltre ad essere attiva in numerose campagne per la lotta al tumore al seno, è stata colpita lei stessa dalla malattia a più riprese. La cantante, inoltre, è stata sottoposta anche all'asportazione dei seni per combattere il cancro. Su Twitter un utente ha ricordato: «Anastacia non ha affrontato il cancro e una doppia mastectomia per sentirsi dire che ha le poppe». Una battuta infelice quella di Panariello, dettata con ogni probabilità dalla non conoscenza della storia di Anastacia, ma che gli ha scatenato contro un vero e proprio putiferio di indignazione sui social.