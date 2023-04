Paola Ferrari confessa: «Con Alba Parietti ci scambiavamo gli uomini». Poi la frecciatina a Diletta Leotta

Paola Ferrari si è confessata in modo schietto e diretto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Nel programma di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari la giornalista ha parlato del suo rapporto con Daniela Santanché e su Alba Parietti, rivelando anche passate ruggini. Ma ha fatto riferimento anche a qualcuna più recente con Diletta Leotta.

La Ferrari, oggi molto amica della Ministra del Turismo, avrebbe avuto con lei dei dissapori in passato: «Siamo tornate amiche dopo aver litigato di brutto, ma noi siamo due leonesse, siamo così. Le faccio tanti auguri, le vere amicizie alla fine si ritrovano sempre». Parla però anche di un rapporto altalenante con la Parietti: «Se io e Alba Parietti ci siamo contese degli uomini? Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima. Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui. Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l’aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni».

Paola lancia anche una frecciatina alla Leotta, con la quale non corre buon sangue: «Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma. Però a dire il vero mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei».