Paola Perego e il tumore: «Salva perché ho potuto pagare le cure. Mio marito Lucio Presta? Mi attaccano per colpire lui»

Paola Perego ha affrontato un tumore al rene e l'ha sconfitto. «Merito della prevenzione», dice. Ma la conduttrice sottolinea la sua fortuna, che non è per tutti. «Ho potuto fare un esame preventivo a pagamento, ho di fatto avuto salva la vita», ha spiegato a La Stampa. La sua speranza è che «la possibilità di salvezza che a me è stata data perché potevo permettermela sia sempre e ovunque a portata di mano di tutti».

Paola Perego e il tumore

La conduttrice ha raccontato la paura di quella diagnosi: «Sul primo momento non ho proprio reagito. Ho solo preso una brutta botta e mi sono chiusa in casa. Ho affrontato le terapie un po’ spaventata», dice. Importante è stato il marito Lucio Presta: «È stato sempre lì con me, durante gli esami, prima e dopo l’operazione, mentre ancora dormivo e mi hanno detto che è sempre rimasto al mio fianco».

E parlando del marito, uno dei manager più importanti della tv, si è tolta un sassolino dalla scarpa. «Sono arrivati a chiudermi un programma con l’accusa di esser stata sessista, io che ho dedicato gran parte della mia carriera a parlare degli abusi e delle violenze sulle donne.

Mi ha fatto molto male, perché dietro quelle accuse con le loro conseguenze c’era solo la volontà di colpire Lucio per interposta persona. Ma fortunatamente esistono le persone perbene e Giancarlo Leone, allora a Rai 1, mi fece rientrare, dopo 2 anni, con un nuovo programma».