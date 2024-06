Paolo Bonolis imbarazza Silvia Toffanin a Verissimo: «Tu fai ancora l'amore con tuo marito?». La reazione della conduttrice

In Verissimo-Le storie oggi, domenica 2 giugno, è stata riproposta l'intervista di Paolo Bonolis fatta da Silvia Toffanin lo scorso novembre. Dalla carriera alla vita privata il conduttore si è raccontato senza peli sulla lingua. Bonolis ha parlato anche dei suoi nipoti, che vivono in America, ha inoltre confessato che si sta avvicinando alla tecnologia «con cautela» per sentire in videochiamata i bambini.

Paolo Bonolis a Verissimo, l'amore per la famiglia

Poi ha parlato dei genitori. Sulla madre, il conduttore ha detto: «Ho un episodio di mia mamma buffo, mia ha telefonato dicendo 'Paolo corri a casa', arrivo a casa e mi dice 'Mi prometti che non ti arrabbi? Sono andata all'oftalmico a farmi togliere la cataratta, poi mi sono guardata allo specchio e ho pensato: Si può rimettere?», Bonolis con questo aneddoto racconta l'ironia da sempre presente nella sua famiglia. «Io, mamma e papà eravamo tutti ironici, non c'era problema in casa che non veniva deriso».

L'imbarazzo di Silvia Toffanin

Ma il momento che è rimasto nella memoria di tutti è di come Bonolis è riuscito a imbarazzare la conduttrice. Silvia Toffanin ha mostrato al conduttore il video dell'intervista a Verissimo di Sonia Bruganelli dopo la separazione. «L'amore è una cosa il corpo è un'altra» aveva detto la donna sottolineando il forte legame che avrà sempre con il suo ex.

«La vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e che permangono. - dice Bonolis - Chi lo sa che succede, la vita è piena di sorprese...l'importante è farsi trovare preparati e con lo spirito sereno».