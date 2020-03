Paolo Bonolis e la «furiosa lite» con Luca Laurenti: «Ecco la verità... Ma se non lavoriamo non ci sentiamo»

Ultimo aggiornamento: 25 Marzo, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era parlato tempo fa di una brusca lite dietro le quinte frae l’amico collega di sempre, l’inseparabile. La querelle, secondo quanto riportavano le indiscrezioni, era stata molto pesante e aveva messo in crisi il rapporto decennale di collaborazione fra i due. Sull’argomento è intervenuto uno dei diretti interessati, Paolo Bonolis.Il conduttore, durante una diretta Instagram, ha smentito tutto: «Tutte cazzate. Non abbiamo avuto mai liti furiose – ha spiegato sul social - e manco ci pensiamo ad averne. Siamo così felici insieme che la lite è una situazione improbabile».In questo momento comunque Laurenti è in auto quarantena, non molto lontano però dalle sue abitudini: «Devo dare risposta a tutti coloro che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus (…) Rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà».