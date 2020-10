Covid, Paolo Bonolis stringe la mano alla conduttrice: «Zitta, zitta...»

"Oggi è un altro giorno". Titolo "leggero" ma gesto "pesante" quello di Paolo Bonolis nella trasmissione di Rai 1 andata in onda il 7 ottobre. Lo showman, sempre protagonista sui social grazie anche alla sua notorietà con "Ciao Darwin" (e non solo), è però scivolato sulle regole delle misure di contenimento del nuovo Coronavirus.



Introdotto in studio, Bonolis si è rivolto a Serena Bortone con un gesto "pre-Covid". Ovvero stringendo la mano. La conduttrice, evidentemente imbarazzata, ha sottolineato: «Ovviamente non mi toccherò il naso e la bocca dopo averti stretto la mano». E Bonolis: «Addirittura» evidentemente non rendendosi conto del gesto. La Bortone ha quindi specificato il motivo della sua considerazione: «Eh no le regole Covid...». Il conduttore di "Ciao Darwin" ha provato a scherzare con una delle sue gag: «Zitta... zitta». Sui social, ovviamente, non è bastato per fermare la polemica.

Ultimo aggiornamento: 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA