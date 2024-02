Paolo Bonolis lascia Mediaset? La Rai lo vuole a Sanremo: cosa c'è nel futuro del conduttore

Tutto è cominciato nel lontano 1998. Ed è finito nel 2024. Paolo Bonolis ha chiuso Ciao Darwin, ha salutato, ringraziato senza parlare di futuro. Non ancora. «Il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti». Poi una dedica particolarmente sentita alla figlia 21enne Silvia, presente in studio con la mamma ed ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli.

Cosa farà

Il quotidiano Libero prova a leggere il suo futuro: da un possibile ritorno in Rai con il rilancio di un format simile a Il senso della vita a un anno da spettatore sul divano.

Quello che forse lui preferisce. Con la variante Festival di Sanremo da capire, da studiare al meglio. Paolo Bonolis ha sicuramente bisogno di novità. Vuole avere nuovi stimoli. E lo ha fatto capire chiaramente. Ciao Darwin, iniziato 26 anni fa, è un programma dai grandi numeri ma che forse ha fatto il suo tempo. Proprio come Il senso della vita. Discorso diverso per Avanti un altro. L’unica certezza è la scadenza del contratto di Bonolis con Mediaset. Contratto che non sarà rinnovato? Non c'è ancora una risposta ufficiale.

Dopo l'addio di Amadeus il sogno di Mamma Rai è di vedere Paolo Bonolis al comando, prendere la direzione artistica e la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, anche se, proprio lui, "ha detto in settimana - ricorda Libero - di non essere stato cercato da nessuno in zona Ariston «quindi è inutile parlarne»". Poi "c’è anche chi addirittura lancia l’ipotesi che al momento sembra meno probabile di un passaggio sul Nove: «L’importante è non fare la fine della sora Camilla» ha scherzato Paolo, Che però,a giudizio di tutti, questo rischio non lo correrà affatto". La scelta ora tocca solo a lui.

Ma la Rai ha cominciato a fare il suo gioco...