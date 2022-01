Verissimo, Paolo Bonolis ricorda la nonna: «Per rimproverarmi mi sputava, era un lama»

Ospite a Verissimo, Paolo Bonolis ha raccontato episodi della sua infanzia,parlando dei componenti della sua famiglia nativa. In particolare ha suscitato sorrisi raccontando di come la nonna cercava di fermarlo o placarlo: «Invece di rimproverarmi a parole, mi sputava addosso» e aggiunge: «E vabbè, che vuoi fa', era un lama».

Nel parlare degli esordi, poi, il conduttore di "Avanti un altro", da oggi anche in prima serata di domenica, ha svelato: «Io in realtà non volevo fare questo lavoro, accompagnavo un mio amico ad un provino e presero me, un classico!» dice suscitando le risate di Silvia Toffanin. e aggiunge: «Mi chiesero: che sai fare? e io: niente. Così, mi presero». Ricalcando il suo ruolo di padre di 5 figli, di cui 3 avuti con l'attuale moglie Sonia Bruganelli, la Toffanin li ha ribattezzati come «I nuovi Sandra e Raimondo» per l'ironia e la simpatia con cui si prendono in giro a 25 anni di matrimonio.