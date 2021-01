Paolo Brosio difende la fidanzata a Domenica Live,: «Leggo attacchi vergognosi»

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis sono i primi ospiti di Barbara D’Urso che apre la prima puntata del 2021 di Domenica Live all’insegna dell’amore. Non mancano le consuocere: la madre di Maria Laura in studio, la madre di Brosio, in video collegamento. Ed è proprio quest’ultima a conquistare subito la scena, quando con un sorriso, si stupisce alla notizia del fidanzamento di Maria Laura, come se ignorasse la relazione tra la giovane e il figlio. Un gioco che diverte molto in studio e distende gli animi. La relazione tra i due, infatti, per la grande differenza di età, è stata duramente attaccata da molti online.

Si comincia, però, parlando d’amore. «Ho ottenuto l’annullamento del mio matrimonio alla Sacra Rota. Vorrei risposarmi e ora potrei farlo anche in chiesa. Vorrei farlo nella chiesa di San Giacomo di Medjugorje», afferma Brosio. Maria Laura però prende subito le distanze: è troppo presto per pensare a un passo simile. E allora, fa un passo indietro anche Brosio: «Parlavo in generale».

Poi, però, l’attenzione si concentra sugli attacchi. «Leggo attacchi vergognosi», commenta Brosio, sconvolto per «un’offesa per Maria alla memoria del papà che morì quando lei aveva appena 8 anni». «Io ho le spalle forti - commenta la giovane - ma il cyber bullismo è un fenomeno grave, va denunciato…». Brosio sottolinea la gravità di certi attacchi, parlando anche di «istigazione al suicidio».

A dare forza alla coppia che ribadisce la sincerità dei propri sentimenti, anche un videomessaggio di Andrea Bocelli, che per loro suona “Can’t Help Falling in Love”. «Mi sento molto responsabile davanti a lei - dichiara Brosio, con la voce spezzata dall’emozione e gli occhi lucidi, guardando la fidanzata - credo che un sentimento sincero tra due persone non vada giudicato».

Si chiude così, all’insegna del sentimento, con l’incontro virtuale tra le due suocere e la promessa di vedersi presto.

