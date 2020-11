Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura a Live non è la D'Urso: «​Ufficiale la nostra frequentazione»

Ultimo eliminato dalla casa del GF VIP Paolo Brosio è arrivato nel salotto serale di Barbara D'Urso per sfidare le sfere (per la prima volta nel programma tutte rosse) e per parlare della sua nuova ragazza, di quarantadue anni più giovane, Maria Laura.

«Ho pregato nella casa del GF non per spettacolizzare la fede, io prego anche a casa, perché non devo pregare anche in un contesto del genere? La fede fa parte della vita» risponde Brosio alle accuse arrivate quando era ancora inquilino nella casa più spiata d'Italia, in particolare di Antonella Elia, che ha posto un quesito specifico: «Un uomo di fede può avere una compagna di tanti anni più giovane di lui?».

Affrontando il tema della relazione con la nuova ragazza Paolo Brosio ha dichiarato: «Mi sembra di essere dal commercialista o dal dentista. Se sono innamorato? Mi sembra una parola importante, cotto mi evoca invece una griglia, quella in cui mi trovo adesso. Diciamo che sono preso, voglio bene a Maria Laura, mi ha trasmesso qualcosa di particolare. Mi sembrava di essere tornato indietro del tempo, avevo i brividi di gioia e euforia, ero felice quando l'ho conosciuta. Non abbiamo fatto subito l'amore, dopo trenanove giorni di clausura per il Covid-19, un momento difficile della mia vita, le cose sono cambiate. Lei è stata l'unica persona che è venuta a trovarmi. Maria Laura non è credente, io si, e ho delle riflessioni personali, ma sono sicuro che il Signore guarda quello che c'è nei cuori».

L'imbarazzo di Paolo Brosio è tangibile, a tranquillizarlo arriva Maria Laura: «Rendiamo ufficiale la nostra frequentazione, i miei sentimenti sono in crescita, anche se sono appena iniziati perché sono positiva e fiduciosa nella relazione con Paolo. In quei giorni mi sono trovata a mio agio e mi sono confidata con lui. Mi chiama little mouse, perché pensa che sia un topolino, lui invece lo chiamo Mickey Mouse. Mi dà fastidio passare per tontarella dal primo che passa, solo perchè è famoso e mi manda un paio di messaggi carini. Non sento di avere il bisogno di legarmi a una persona famosa. Se ci sarà occasione racconterò anche la mia vita privata».

Il colpo di scena arriva a tarda sertata, quando Maria Laura viene accusata, da Soleil Sorge, di essere stata paparazzata con un noto imprenditore milanese: «Portiamo le fonti, sono pronta a parlarne. Ho amici più grandi di me con cui vado a cena, si parla e si sta vicini, ma non ho niente da nascondere».

Altro colpo di scena l'entrata nel programma di Mila Suarez, che accusa Paolo Brosio di averle fatto delle acanche quando era fidanzato con Maria Laura. Il confronto fra Brosio e la Suarez è avvenuto in ascensore: «Io sono contraria al tradimento, mi hai chiesto anche di inviarti una fotina mentre eri in ospedale. Non sei il mio tipo per niente, con tutto il rispetto». Brosio si è difeso: «Trovo che Mila sia una ragazza bella e simpatica ma non ho mai mandato messaggi fraintendibili. Ho avuto tante ragazze, se mi dici di no in generale non sono disperato. Non ho raccontato a Mila che ero fidanzato semplicemente perchè ho commentato la partecipazione di Mila alla Mostra del cinema di Venezia. Gli ho chiesto una foto a luglio, quando ancora non conoscevo Maria Laura».

