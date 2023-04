Paolo Brosio in lacrime a Verissimo per la morte della madre, il ricordo delle ultime ore di Anna: «Le tenevo la mano e pregavo in ginocchio»

Paolo Brosio arriva a Verissimo a qualche giorno dalla scomparsa della mamma. Lo scorso 18 aprile a 102 anni Anna Marcacci è morta improvvisamente. Un colpo fortissimo per il giornalista che piange in studio di fronte a Silvia Toffanin. La donna era ricoverata presso la clinica San Camillo di Forte dei Marmi. Nel mese di ottobre dello scorso anno Anna aveva dovuto affrontare una grave problematica relativa al cuore, fortunatamente superata. La situazione è però precipitata in occasione dell’ultimo ricovero finalizzato ad una serie di controlli di routine.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro a Verissimo: «Le frasi su Wojtyla? Non mi scuso, lui sapeva la verità. Credo alla pista di Londra»

Paolo Brosio, la dolorosa perdita della madre

«È stata dura per le modalità. Ringrazio Dio che me l’ha lasciata per tanti anni, quindi sono privilegiato. Sono un over 60 che ha avuto la mamma vicino a sé, perché era presente anche quando eravamo distanti fisicamente. Gli ultimi anni ho sentito tanta riconoscenza nei confronti dei miei genitori, hanno fatto di tutto per farmi fare una carriera che neppure si aspettavano». La situazione è poi precipitata. «Negli ultimi giorni ha sofferto parecchio. Il 10 ottobre scorso ha avuto uno scompenso cardiaco che le ha provocato un edema polmonare. Sono sempre stato attento, ma da allora entrava e usciva dagli ospedali».

Paolo Brosio e il ricordo della madre Anna: «Diceva che in tv sembravo un pazzo. Da piccolo mi cazziava sempre»

La ricostruzione

Ha ricostruito gli ultimi momenti a Verissimo il giornalista: «Dovevo partire e andare a Brescia, avevo degli appuntamenti importanti. La saluto, vado verso l’ascensore, ma poi ho sentito una voce nel cuore che mi diceva di fermarmi, tornare da lei, baciarla e pregare. Mi sono messo in ginocchio davanti a mia madre e ho pregato, tenendola per mano. Ho avuto la sensazione che non l’avrei più vista. Poi il giorno dopo mi hanno chiamato e ho chiesto di fare una videochiamata per vederla, ho capito che non ce la faceva più». Non riesce a trattenere le lacrime Paolo brosio che era legato alla madre da un rapporto speciale.