Domenica Live, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro commossi in studio. Barbara D'Urso: «Vi perdono»

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono ospiti di Barbara D'Urso a Domenica Live. La conduttrice ricorda uno spiacevole episodio avvenuto durante una puntata di Live Non è la D'Urso, quando scoprì che i due stavano fingendo davanti alle telecamere di non essersi mai incontrati dopo il lockdown. La D'Urso ha detto alla coppia nata nel Gf Vip: «Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata». L'ex moglie di Francesco Sarcina ha risposto: «Lo so, sei una persona molto verace».

C'è poi un video-messaggio di Eleonora Giorgi, mamma di Ciavarro, per i 40 anni di Clizia Incorvaia. Lei commossa ha commentato: «È riuscita a conoscere il mio lato più fragile di donna, di mamma». Ma le sorprese non finiscono qui, perché papà Totò e la sorella Micol entrano in studio con una torta. Lacrime di commozione per la sorpresa da parte della Incorvaia, letteralmente sommersa dall'affetto delle persone a lei più care. E sollevata dal perdono della D'Urso.

