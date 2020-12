Paolo Conticini: «Ballando? Una delle cose più belle di 25 anni di carriera»

Ballando con le stelle «è una delle cose più belle che ho fatto in 25 anni di carriera. È stata una vittoria per tutti: aver fatto 10 puntate, con tutto quello che è successo» con la pandemia di Covid-19 «è stata una vittoria per tutti». A dirlo è l'attore Paolo Conticini a Domenica In, raccontando la sua esperienza alla trasmissione tv di Raiuno che lo ha visto tra i ballerini protagonisti.

Paolo Conticini attacca Elisa Isoardi e Raimondo Todaro risponde: «Sciacquatevi la bocca»

«Ora che fai?», gli domanda Mara Venier. «Tornerò dai miei genitori, a Pisa e spero che questo benedetto stop si fermi e che possa ripartire tutto», risponde Conticini dopo essersi emozionato nel ripercorrere le tappe della sua vita, con la famiglia in collegamento.

