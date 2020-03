Oroscopo di Paolo Fox e Coronavirus, la rinuncia: «Lo faccio a mie spese, spero mi capiate»

LEGGI ANCHE

quando doveva andare in onda la tradizionale classifica settimanale dei segni zodiacali. Il conduttore ha spiegato in uno studio svuotato e ai telespettatori a casa che non ci sarà l'angolo dedicato all'Oroscopo. Una sospensione temporanea, ma che non ha una durata certa. Intervenendo al telefono, Paolo Fox ha aggiunto di aver preso questa decisione a sue spese sperando di avere la comprensione dei fan.«Per qualche giorno non ci sarà lanon a causa del Coronavirus, ma perché in un momento in cui il Paese è preda di momenti difficili e dolorosi, l'Oroscopo può sembrare fuori luogo. Preferisce autosospendersi», sono state le parole di Magalli, che con un sorriso ha raccomandato di non sommergere la produzione di lettere di protesta.Un gesto intrapreso anche in occasione di altri eventi particolari, come ha chiarito lo stesso astrologo: «Ci tengo a una precisazione, lo abbiamo fatto nel passato, nulla di nuovo. Anche quando c'è stato il terremoto. Quando parliamo di eventi così drammatici è difficile essere concentrati. Lo faccio a mie spese,ha dimostrato sensibilità a riguardo perché ho un contratto, spero nella comprensione di tutti». Poi a Magalli: «Se crede di essersi liberato di me si sbaglia. Quando la situazione sarà serena potremmo sorridere del destino. Per ora mi dispiace».