Paolo Pierobon, l'attore ha un malore e sviene sul palco a Trento: trasportato in ospedale, rinviato lo spettacolo

Paura per Paolo Pierobon, l'attore di 57 anni ha avuto un malore sul palco durante lo spettacolo «De Gasperi: l’Europa brucia», al Teatro Sociale di Trento. Pierobon è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nonostante le sue condizioni non destino più preoccupazione, il Centro servizi culturali «Santa Chiara» ha comunicato che tutte le repliche, in programma fino a domenica, sono state annullate. Nessun spettacolo dunque neanche per oggi, venerdì, quando alle 17.30 la compagnia teatrale avrebbe dovuto incontrare il pubblico nel foyer del teatro.

Pierobon stava recitando il suo spettacolo — si trattava della prima assoluta di «De Gasperi: l’Europa brucia», di produzione della compagnia del Teatro Stabile di Bolzano — quando si è sentito male intorno alle 21, dopo circa mezz’ora di messa in scena, e si è accasciato a terra. All’inizio il pubblico non ha capito se il malore facesse parte della performance, prima che si chiudesse il tendone. L’attore è stato così immediatamente soccorso da quattro medici presenti in sala e poi trasferito dai sanitari di Trentino Emergenza all'ospedale Santa Chiara per i dovuti accertamenti. Nonostante il grande spavento, le condizioni del 57enne non sono mai apparse gravi. Per lui resta ora solo l’amarezza di non aver potuto completare uno spettacolo al quale insieme alla compagnia stava lavorando da mesi, la cui programmazione aveva visto il sold-out di tutti gli spettacoli.

Alla fine della serata, il direttore del Centro Santa Chiara, Massimo Ongaro, e il regista sono usciti da dietro il tendone per parlare con il pubblico, comunicando che purtroppo Pierobon non si era sentito bene.

Il tutto nel mentre che l’attore venisse trasportato in ospedale e il resto della compagnia, sotto shock, tornasse in camerino a cambiarsi. Nonostante lo spettacolo perso e il biglietto pagato, il pubblico si è dimostrato molto comprensivo e preoccupato dalla situazione.

Nato a Castelfranco Veneto nel gennaio 1967, Pierobon è da sempre considerato come uno dei volti principali del cinema, del teatro e della televisione italiana. Tra i suoi ruoli più iconici si ricorda quello di Pio IX in «Rapito», di Gabriele D’Annunzio in «Qui rido io» e di Silvio Berlusconi nelle serie Sky «1993» e «1994».