Sorrentino taglia una scena in «The New Pope», per scaramanzia: il Cardinal Voiello festeggiava lo scudetto del Napoli

Domenica 23 Giugno 2019, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 10:08

La superstizione è una cosa seria soprattutto per i napoletani e ilne sa qualcosa. Il regista ha confessato su Instagram di aver tagliato una scena del suo "The Young Pope" per scaramanzia. La foto pubblicata è tratta dal set con protagonista, che interpreta il Cardinale, l’ambiguo Segretario di Stato della serie televisiva.Chi ha visto "The Young Pope" ricorderà il prelato tifoso delIl personaggio aveva la cover del cellulare con Hamsik, Insigne e Higuain e l’inno "Un giorno all’improvviso" come suoneria. Anche Sorrentino tifa il Napoli e nel discorso di ringraziamento dopo l’Oscar nel 2014 per "La grande bellezza" citòtra le "fonti di ispirazione".Laha a che fare proprio con la sua squadra del cuore. Ilera stato ripreso mentre festeggiava la vittoria dello scudetto del Napoli a occhi chiusi immerso in una fontana nello Stato del Vaticano. Un'estasi che ricorda quella mistica, ma è del tutto profana. La scena però è stata prontamente tagliata e nessuno spettatore della serie la vedrà mai. Superò qualche frammento è stato concesso.Presto uscirà laC'è grande attesa per il prodotto televisivo perché la prima stagione ha avuto un enorme successo: ha varcato i confini nazionali ed è stato venduto in molti Paesi all'estero. La scaramanzia ha funzionato.