«Fai attenzione, Paolo Villaggio nella vita non è il ragionier Fantozzi» è stato il primo consiglio che tutti hanno dato a Enzo Paci durante la preparazione del biopic «Come è umano lui», dedicato, appunto, al geniale attore genovese scomparso nel 2017. Al centro del tv movie diretto da Luca Manfredi che andrà in onda su Raiuno domani in prima serata, c’è la vita privata di Villaggio, la famiglia, gli amici, la moglie, i figli e gli inizi di una formidabile carriera, eternata dalla maschiera dell’infelice Ugo Fantozzi.

Per entrare nei suoi panni ha cominciato dalla trasformazione fisica: «Non è stato facile conquistare il ruolo perché il film parte da quando Villaggio è ragazzo, mentre io sono sulla cinquantina», racconta l’attore. «Mi hanno chiamato per un provino durante le riprese di “Blanca”, quindi avevo un certo aspetto fisico. Ho fatto un altro provino durante la pausa dalla serie, mi sono accorciato barba e capelli e ci ho riprovato. Infine, mi hanno convocato a Roma a fine riprese, mi sono tinto i capelli, tagliato la barba e, grazie a un’amica che mi ha riempito di creme, ho fatto una cura che mi ha allisciato la pelle e ringiovanito. In più ho perso anche dieci chili. E il ruolo è stato mio».

Per Paci, genovese anche lui, il ruolo è stata una grande conquista: «Paolo è stato un ribelle, un anticonformista, un inventore. Era più di un comico, era un letterato. Aveva una spietatezza di cui ha fatto virtù e, con Fantozzi, ha disegnato un mondo di cui non avrebbe potuto fare parte. Ma anche Fracchia o Kranz sono tipizzazioni eccezionali».

La famiglia non capiva il suo genio. Voleva che diventasse un avvocato. Per sua fortuna incontrò Maura, sua futura moglie e madre dei suoi due figli, interpretata da Camilla Semino Favro. Grazie al suo incoraggiamento avviò la carriera da comico in radio e nei teatri: «Sono felice di aver conosciuto la famiglia Villaggio e in particolare la signora Maura», racconta l’attrice: «Ho fatto con lei un lunghissimo pranzo in cui mi ha raccontato tanti aneddoti pieni di amore. Sin dall’inizio lei ha creduto nel talento di Paolo. Sono state sue le parole che lo incoraggiarono a lasciare il certo per l’incerto quando il padre gli trovò un posto da impiegato».

«Mamma è stata fondamentale per costruire questo film», racconta Elisabetta, la figlia maggiore di Villaggio: «Mi hanno raccontato che entrambe le famiglie di Paolo e Maura non erano d’accordo con le loro scelte. Ma mia madre rispondeva: “Voi non sapete niente, vedrete che diventerà qualcuno. È l’unica persona al mondo con cui non mi sono mai annoiata”».

Negli anni Sessanta, mentre tutti sognavano il posto fisso, Villaggio scelse di lasciare uno stipendio sicuro per seguire la sua passione condivisa anche con alcuni amici di Genova tra cui un giovane Fabrizio De Andrè, per lui Faber, con il quale scrisse memorabili canzoni, da «Il fannullone» a «Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers»: «Genova era importante, non potevamo girare da un’altra parte», evidenzia il regista Luca Manfredi.

«Tutte le reazioni scorrette dei personaggi di Villaggio facevano sì che il pubblico recepisse una dinamica di comportamento», riflette Paci: «Tutto questo alleggeriva le battute: non si vedeva l’attore maleducato, ma il personaggio. Il cabarettista oggi dà l’illusione di presentarsi come se stesso, per questo risulta più urticante, sgradevole. In America, invece, i comici possono scherzare su tutto perché il pubblico è consapevole di partecipare a un gioco, da noi è uno scalino ancora difficile da salire. A me piace il politicamente scorretto, ma cerco di avere buon gusto e di non scioccare il pubblico e offendere fasce deboli. Non bisogna confondere il politicamente scorretto con il cattivo gusto». La mia carriera? «Sono stato scoperto in ritardo perché non corrispondo a certi canoni estetici», conclude Paci, «inoltre ho scontato le mie scelte ostinate nel voler fare il comico e lavorare a teatro, una formazione che non sempre viene pagata. Per fortuna ora ho avuto altre occasioni».

Il film si chiude con la frase «Siamo tutti Fantozzi».