Papa Francesco da Fazio a Che tempo che Fa, boom audience: 6,7 milioni di spettatori e 25,4% di share

Papa Francesco per la prima volta in diretta sulla televisione italiana fa il boom di spettatori: su Rai3 la trasmissione Che tempo che Fa di Fabio Fazio è stata seguita da 6,7 milioni di telespettatori (25.41% di share), con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. Sui social oltre 672mila le interazioni. L'annuncio è sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione in onda su Rai3 che ringrazia gli ascoltatori «per l'attenzione con cui avete seguito questo incontro, che non dimenticheremo».

Papa Francesco in tv da Fazio entra nelle case degli italiani: «Serve più amore per salvare il mondo dal disastro»

Papa Francesco, cos'è la nota 101

Una curiosità che ha attirato l'attenzione dei tantissimi che hanno seguito le sue parole in diretta sulla Rai in prima serata, è stata quella legata alla nota 101 nella esortazione apostolica Gaudete et Exsultate sulla Santità, che ha fatto il pieno di ricerche nelle ore successive: «Perché non guardo più la televisione dal 16 luglio 1990? - ha spiegato Bergoglio - È stato il Signore a muovere il cuore poi il giorno dopo, il giorno della Madonna del Carmine, ho sentito che dovevo fare questo. Ho guardato soltanto eventi, la presa di possesso dei Presidenti, un incidente aereo, le Torri Gemelle… ma soltanto queste cose, punto e niente di più.

Sì, non guardo la televisione, questo non perché la condanno ma è una decisione che ho fatto al Signore quando me la chiedeva ma, volevo sottolineare una cosa che lei ha menzionato, il senso dell’umorismo, per favore, è una medicina. Nella esortazione apostolica Gaudete et Exsultate sulla Santità c’è la nota 101. Cercatela, c’è la preghiera di San Thomas More sul senso dell’umorismo. Io la prego da più di quaranta anni. È una preghiera per pregare tanto, ti fa tanto bene. Senso dell’umorismo che ti fa relativizzare le cose e anche ti dà una gioia grande, ti fa gioioso. Questo fa tanto bene, fa tanto bene».