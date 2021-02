Il Cantante Mascherato, vince Pappagallo: è Red Canzian. Farfalla seconda: ecco di chi si tratta

Pappagallo vince la seconda edizione del Cantante Mascherato, Farfalla seconda: ecco chi sono. Pappagallo è stato decretato vincitore della seconda edizione del Cantante mascherato. La "maschera pennuta" ha avuto la meglio su Farfalla che si è aggiudicata la medaglia d'argento. Ma chi sono i due protagonisti del programma canoro condotto da Milly Carlucci?

APPROFONDIMENTI LA FINALE Il cantante mascherato, Orsetto e Lupo perdono lo spareggio e vengono... SEMIFINALE Il cantante mascherato, Orsetto perde lo spareggio con Farfalla e...

Sotto la maschera di Pappagallo si nascondeva Red Canzian, cantante dei Pooh. L'artista era stato smascherato dal nipotino Francesco Facchinetti e da Flavio Insinna. Più sorprendente invece lo smascheramento di Farfalla. In tanti avevano pensato si trattasse di Anna Tatangelo, invece era Mietta.

La puntata si era aperta con uno spareggio attesissimo, quello tra il tenero Orsetto e la sensuale Farfalla. Ed è quest'ultima ad avere la meglio. Ma prima dello smascheramento, Orsetto si è esibito in duetto con Cristina D'Avena in un medley delle più belle sigle dei cartoni animati anni 80, dai Puffi a Licia. Poi, Orsetto stacca il musetto gigante e appare Simone Montedoro. L'attore romano, classe 1973, noto, tra le altre cose, per il ruolo del capitano in Don Matteo.

Nello spareggio successivo ad avere la peggio è Lupo che viene smascherato: è Max Giusti, che si aggiudica la medaglia di bronzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA