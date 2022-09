Radio Crc, al via il programma «Parlami di tutto Mariù»

«Da Napoli racconteremo la Campania e l'Italia, i cambiamenti storici che ci apprestiamo ad affrontare, le difficoltà che vivono famiglie e imprese del nostro territorio cercando di accendere un riflettore sui fatti e i personaggi. Senza ovviamente dimenticare la buona musica, quella che in momenti come questi regala attimi di spensieratezza e tuffi in ricordi del passato sempre vivi»: così la giornalista Mariù Adamo che condurrà dal 17 settembre ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 su Radio Crc “Parlami di tutto Mariù”.

«Partiremo subito con due ospiti di eccezione come il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Con loro commenteremo gli ultimi scenari sulle imminenti elezioni del 25 settembre. Sono davvero emozionata per questa nuova avventura e devo ringraziare l'editore di Radio Crc, Salvatore Isaia, e il direttore dell’emittente, Salvatore Calise, che hanno condiviso con entusiasmo la nuova rubrica inserita nel nuovo progetto editoriale di Radio Crc»​.

Il nuovo format di infotainment è stato ideato dal produttore napoletano Gennaro Coppola e accompagnerà gli ascoltatori ogni sabato mattina dalle 10 alle 12. Interviste esclusive ai grandi personaggi, politica, attualità, spettacolo, sport, sanità, sociale ed ovviamente tanta buona musica. "Parlami di tutto Mariù” sarà un osservatorio su un Paese in corso di cambiamento, alle prese con le sfide del presente e le prospettive per il futuro. Obiettivo principale è quello di trasformare il talk radiofonico mattutino dopo l'enorme successo ottenuto in tv con “MattinaLive”, format diventato negli anni un punto di riferimento della programmazione televisiva regionale.