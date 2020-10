Patrizia De Blanck, il dramma segreto al Gf Vip: «Mi hanno fatto delle iniezioni, sono andata avanti così». Concorrenti commossi

Patrizia De Blanck, il dramma segreto al Gf Vip: «Mi hanno fatto delle iniezioni, sono andata avanti così». La contessa De Blanck ha sorpreso i telespettatori con delle rivelazioni molto intime fatte a cuore aperto ai suoi coinquilini.

La concorrente ha parlato di un episodio che ha cambiato la sua vita. Ecco le parole di Patrizia De Blanck: «Mi sono girate talmente tanto le pa**e che feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi avevano fatto delle iniezioni per farmelo tenere e sono andata avanti un anno, non avevo più le mie cose. Può darsi pure che non mi venissero per altri motivi. Dopo un anno sono tornate normali e allora sono andata da Peppino (il fidanzato, ndr) e gli ho detto 'senti una cosa, tu c’hai davanti 10 giorni per tr***, non me ne frega più niente, adesso non faccio un figlio per te, lo faccio per me'».

E conclude: «Io ero convinta che avrei fatto un figlio quando volevo e invece il fatto di non sapere se potevo averlo oppure no, mi ha dato al cervello… Allora ho detto lo faccio per me. Quindi gli ho detto che aveva 10 giorni altrimenti si attaccava e lo facevo con un altro. E lui 'mig***'».

Ultimo aggiornamento: 22:44

