Patrizia Rossetti, lite furiosa con Giorgio Mastrota dopo l'addio al Gf Vip: ecco cos'è accaduto

Patrizia Rossetti sarebbe andata su tutte le furie con il collega Giorgio Mastrota appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La concorrente nel corso della diretta ha dichiarato, in modo piuttosto improvviso, di non stare più bene nella casa, di avere problemi di salute, motivo per cui ha scelto di abbandonare il reality. Una volta fuori però quello che ha scoperto è stato decisamente spiazzante.

A raccontare il retroscena è Deianira Marzano che riporta la segnalazione di una follower. Patrizia avrebbe avuto dei contratti lavorativi in standby per alcune televendite: «A quanto pare però, il collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio. Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata perché sembrerebbe sia stato proprio lui a far saltare i contratti pensando che Patrizia sarebbe rimasta più a lungo al GF Vip e lui avrebbe preso il suo posto in queste televendite».

In pratica Patrizia si aspettava di lavorare a dei progetti che sarebbero però poi tutti saltati in aria. Il sospetto è anche che sia uscita prima dalla Casa proprio per far fede a quei contratti in sospeso che aveva. Il danno e la beffa, se le cose sono andate esattamente in questo modo.