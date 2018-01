Patty Pravo, gaffe in diretta al veglione di Rai Uno: «Buon 1918» | Video

Lunedì 1 Gennaio 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 19:55

Clamorosa gaffe didurante "L'anno che verrà" in diretta da. La cantante si è esibita su Rai Uno per ile ha fatto gli auguri al pubblico e ai telespettatori. "Comunque vi facco un augurio di salute, di serenità e anche di qualche soldino... che serve... Un bacio grande, buon anno". Poi ha scandito: "Millenovecento e diciotto, che porta bene".Ci ha pensatoconduttore della serata, a "correggere" l'anno mentre lei lasciava il palco. La cantante ha poi rimediato pubblicando un video su Twitter: "Ciao ragazzi, buon anno 2018", ha detto stavolta, "Che sia pieno di sorrisi, di serenità, di salute e anche qualche soldino che non fa male".