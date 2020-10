Paura per Bianca Guaccero, non si presenta in diretta a Detto Fatto. Poi l'annuncio: «In quarantena cautelativa». Oggi, il programma di Rai2 è iniziato in maniera inedita. A salutare i telespettatori, oggi, non è stata la conduttrice Bianca Guaccero, ma i tre co-conduttori Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi che hanno spiegato la situazione.

«Non è uno scherzo di Halloween - ha detto Jonathan - oggi conduciamo noi». Subito dopo, la telefonata in diretta di Bianca Guaccero che ha spiegato la situazione: «Sono in quarantena cautelativa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo. Aspetto di seguire tutte le indicazioni che mi daranno i medici. Per il momento sono negativa, ho già fatto il primo tampone. Aspetto questi giorni per scongiurare il contagio».

E conclude: «Nel frattempo vi saluto, lo sapete che io vi amo. Siete una squadra meravigliosa, ci vogliamo tutti quanti bene».

Ultimo aggiornamento: 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA