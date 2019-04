Paura per Pamela Prati, la showgirl colta da malore

Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli: incidente sexy durante l'esibizione​

Domenica 14 Aprile 2019, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le continue voci sul suo presunto matrimonio, non prive di accuse e malelingue, sembrano aver provato non poco. La showgirl, 60 anni, due giorni fa è infatti stata colta daFortunatamente, come rende noto anche lo stesso entourage, ildiè stato lieve e la showgirl, ora, è in fase di ripresa e sta sempre meglio. A causarlo, con tutta probabilità, l'eccessivo stress provocato dalle indiscrezioni, talvolta anche piuttosto velenose, sul matrimonio trae l'imprenditore italo-americano Mark Caltagirone. Lo riporta anche il Corriere della Sera Tra le accuse che, secondo l'entourage, avrebbero fatto più male aci sono quelle di volersi fare pubblicità, dopo 40 anni di carriera e grande popolarità. Resta il fatto, come aveva già spiegato Leggo , che intorno a Mark Caltagirone, con cui la showgirl avrebbe già avviato le pratiche per adottare due bambini, veleggi un certo alone di mistero. Ed è per questo che molti avevano avanzato l'ipotesi che l'uomo non esista e che si tratti di una trovata pubblicitaria. Accuse dure e per niente gradite, ma l'importante è che orastia bene. Non ti curar di loro, ma guarda e passa...