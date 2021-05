Paura per Simona Ventura: «Mia mamma è caduta». Cos'è accaduto, il racconto su Twitter

Paura per Simona Ventura, che sul suo profilo Twitter ha parlato di una disavventura avvenuta a sua madre, che è finita in ospedale a Milano dopo una caduta. «Mia mamma è caduta. Frattura dell'omero, ma grazie a Dio composta, per cui le hanno messo un busto», scrive Simona, che posta anche le foto della madre con la fasciatura.

La Ventura ha anche ringraziato i medici del Pronto soccorso per la disponibilità e la prontezza nel prendersi cura di sua mamma. «Ringrazio il Pronto soccorso del Gaetano Pini, Pietro Randelli, il dott. Crosio e tutto il personale medico. Sono tante le nostre eccellenze che danno anima e corpo in tutta Italia», scrive la conduttrice torinese. E in tanti, tra i fan, hanno commentato facendo l'in bocca al lupo alla madre.