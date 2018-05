Pechino Express 7, ecco il primo concorrente: «rubato» al Grande Fratello

Giovedì 24 Maggio 2018, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 14:20

Anche se gli ascolti delle scorse stagioni non hanno premiato del tutto Pechino Express, il programma condotta da Costantino della Gherardesca tornerà su Rai2 per la settima edizione. Secondo quanto riportato da Blogo il primo grande nome tra i papabili concorrenti è Adriana Volpe; nome di punta di Rai2.La Volpe era in lizza anche per partecipare all'edizione Vip del Grande Fratello dello scorso anno e dichiarò su un'intervista a Chi: «Ho fatto parecchi incontri con gli autori, ero tentata […] ma non ci sono andata perché non era il momento giusto per due motivi: uno è che, dopo aver lavorato in Rai vent’anni, lasciarla con un sorriso velato da questioni legali, ecco, non avrei vissuto bene nella Casa. L’altro riguarda mia figlia, che ha sei anni, volevo esserci al suo primo giorno di scuola. Valutando, ho ringraziato, sperando anche di avere lasciato una porticina aperta. Anche perché credo sia un’esperienza unica, persino detox: non esiste un posto dove puoi lavorare su te stessa, hai tempo per te, senza telefono, senza Internet…».Quest'anno le trattative per Pechino Express sembrerrebero includere la presentatrice Rai, questo è quanto si legge su Blogo: «Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, per la Volpe si potrebbe profilare anche un altro impegno in tv. Infatti, la showgirl sarebbe ad un passo dal chiudere con Rai2 la conduzione di un programma estivo. […] Mentre questo programma appare ancora incerto, praticamente sicura è la partecipazione alla settima edizione di Pechino Express».