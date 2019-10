Pechino Express 2020: le dieci coppie ufficiali. Confermata Asia Argento. Ecco quando andrà in onda

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarannole grandi protagonista della nuova edizione di Pechino Express che sarà condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca e si svolgerà in Thailandia.Pechino Express sta per tornare e sono state svelate le dieci coppie che voleranno in Thailandia per partecipare al reality di Rai2. Come vi abbiamo anticipato a fare parte deò cast ci saranno le Figlie d’Arte Asia Argento e Vera Gemma, con loro: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Brry, il cui vero cognome è Marchisio e Ludovica Marchisio); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).Per quanto riguarda la messa in onda non c'è ancora una datta ufficialme ma si parla comunque di febbraio 2020 dopo il