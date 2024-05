Pechino Express, trionfano i Pasticcieri. Damiano Carrara: «Mio fratello è stato tutto per me»

Il finale è dolce. Dopo 10 puntate, 5.000 e rotti chilometri, 3 Paesi e infinite corse, ieri si è scoperta la coppia vincitrice dell’11° Pechino Express di Sky Original: I Pasticcieri. I fratelli lucchesi Damiano e Massimiliano Carrara hanno battuto sul rush finale Italia-Argentina, ossia Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Terze Le amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Serata tosta, la finale. “Furti” di pellegrini, serpenti fra cui intrufolare le mani, frutta da portar via ai locali… Di tutto, pur di arrivare primi.

La gara

Poi, il giorno dopo, si scopre un’altra faccia dei concorrenti.

Damiano, che a fine agosto diventerà papà, e Massimiliano, che il 6 luglio si sposa, per festeggiare hanno preparato una torta con tutti gli ingredienti, dal mango ai fiori di ibiscus, del viaggio Sulla rotta del dragone, partito dal Vietnam, proseguito in Laos e approdato in Sri Lanka. «Pechino è l’esperienza più bella. Eravamo ragazzi quando siamo partiti per l’America, a rimboccarci le maniche e cercare di vedere la luce in fondo al tunnel. Ma le cose non sempre vanno così, cadi e ogni volta devi rialzarti. Mio fratello è stato tutto per me», dice il 38enne Damiano, asciugandosi una lacrima. Mentre il più giovane, di due anni, Massimiliano aggiunge: «Ci siamo messi alla prova, riscoperti, abbiamo tanti sogni: questo è solo l’inizio».

I litigi

A smentire litigi e scontri con i “Pasticciotti” interviene la Petrillo: «Sono ragazzi d’oro, molto buoni e generosi. La loro era solo una strategia di gioco». Perché quando sei in gioco non ti tiri indietro. Anche Corvaglia «faccia da Hulk», gonfiata da un’allergia ai pomodori, non ha mai pensato di mollare. D’altra parte, lei e l’altra metà delle Amiche avevano a casa le figlie che le aspettavano: Jamie e – per conto della Petrillo – Maria Beatriz e Ludovica. «Quando ti mancano i figli li rivedi in tutti i bambini che incontri», spiega Barbara. Lei, anzi, ha rischiato di adottare un “figlio” in più: «Antonio dei Fratm mi ha detto “Tu me pare mammà”: mi sono offesa, poi ho capito che era un complimento».

La finale

Sul filo del finale, Italia Argentina un po’ nella vittoria hanno sperato. Anche perché – riepiloga Antonella, 26 anni e un passato nella scherma oltre che nella moda e in altri reality – «non siamo partite benissimo, eravamo spaesate, ma i malus ci hanno rafforzato e noi ci siamo ricaricate». «Alla fine però una cosa io l’ho vinta: una vera amica», sorride Estafania, Miss Universo Argentina, 28 anni, anche lei già esperta di reality, come L’isola dei famosi. Ma Pechino Express non è un reality: «È un’esperienza di vita».

Esperienza emozionante soprattutto nell’incontro con sconosciuti che regalavano tempo e ospitalità a questi pazzi in zaino rosso e fiato grosso. Per ricambiare, i Pasticcieri a ogni tappa cucinavano, lavavano, spazzavano le case di chi li ospitava. «Queste famiglie che non hanno nulla e ti aiutano alla massima potenza, è uno choc», ricorda Massimiliano. Mentre Damiano torna a commuoversi (ma non era lui il più determinato e “antipatico”?): «La gente ti apre le porte e il cuore, ti mette i bimbi in braccio: questa è l’essenza della vita». Adesso che la gara è conclusa, con i migliori ascolti delle tre stagioni Sky e una media di 530.00 persone sintonizzate giovedì sulla finale, tutti sono decisi a restare amici, magari partecipando al matrimonio di Massimiliano. Però, con l’eccezione dei Pasticcieri, di ripartire proprio non se ne parla.