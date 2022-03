Pechino Express, infortunio per Costantino Della Gherardesca: conduzione a rischio? Ecco chi potrebbe sotituirlo. Le indiscrezioni

Il viaggio di Pechino Express 2022 tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi prosegue per le coppie di vip (e non) in gara quest'anno. L'edizione 2022 dello show ha visto un cambio di rete; da Rai 2 il format è migrato su Sky e con questo anche i fedelissimi telespettatori del game hanno fatto zapping per seguirlo. La rotta è cambiata così come i concorrenti, la rete anche ma quello che non cambiato è il conduttore: Costantino Della Gherardesca. Partito come concorrente con al suo fianco il nipote Barù (appena uscito dal Gf Vip), Costantino è per la nona volta presentatore di Pechino Express. La sua ampia cultura mista al cinismo dissacrante e a una spiccata capacità di linguaggio lo rendono un personaggio televisivo che funziona. E il pubblico lo ama.

APPROFONDIMENTI SUSKY Pechino Express, seconda puntata: eliminata la coppia degli... TIKTOKER Pechino Express, Giulia Paglianiti e il travestimento dopo...

Pechino Express: ecco le coppie in gara, l'itinerario e la data d'inizio

Pechino Express, infortunio per Costantino Della Gherardesca?

Ma è proprio il nobile conduttore ora a preoccupare i fan. Secondo un’indiscrezione di Dagospia, infatti, pare che Costantino si sia infortunato durante le registrazioni delle puntate che stanno andando attualmente in onda. Nella rubrica di Candela "A Lume di Candela" si legge: «Stando alle nostri fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso. In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?», scrive Giuseppe Candela e aggiunge: «In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?».

Rita Rusic a Pechino Express con il compagno 32enne: «Dicevo a tutti che era mio marito. Però che litigate»

Le indiscrezioni

Non sappiamo ancora se l'indiscrezione è confermata ma quel che è certo è che qualora dovesse essere vero il possibile "sostituto" potrebbe essere Enzo Miccio. Il wedding planner delle star rimane uno dei concorrenti più amati del pubblico e due settimane fa era volato nella Rotta dei Sultani per raggiungere proprio Costantino e fare coppia con lui a suon di Costaaaaa!!!!!