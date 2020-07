Pechino Express, ipotesi addio alla Rai. «Sky pronta a produrre la prossima edizione»

Pechino Express lascia Rai 2 per passare a Sky? Questa l'indiscrezione lanciata da Davide Maggio attraverso il suo blog. La Rai, infatti, non avrebbe intenzione di produrre il docu-reality nella prossima stagione a causa dell'emergenza coronavirus. Ma la casa di produzione di Pechino Express, Banijay Italia, sembra non avere alcuna intenzione di tenere il road-show fermo per un anno. Così sarebbe partita la trattativa con Sky, intenzionata a rilevare uno show di successo Rai come già accaduto con X Factor.

BOOM! Pechino Express verso Sky Ecco un estratto della diretta Instagram di stamattina. Ulteriori info qui:https://t.co/x15wnjsbw1 pic.twitter.com/KJbzAKX0Tq — Davide Maggio (@davidemaggio) July 16, 2020

