Pellegrini, Pechino Express: minacce a Barbara Prezia dopo l'attacco a Matteo Giunta

Dopo le critiche, gli applausi. Federica Pellegrini, nell'occhio del ciclone dopo la frase rivolta a Barbara Prezia («ti accorcio di altri 10 centimetri...») a Pechino Express, svelata la scorsa settimana nelle anticipazioni, si è riscattata. Ieri sera, giovedì 20 aprile, è andata in onda la puntata dello scandalo e gli spettatori hanno potuto contestualizzare lo sfogo della ex nuotatrice.

Lo scontro tra Barbara Prezia e Federica Pellegrini è scoppiato per un attacco della modella a Matteo Giunta, marito della Divina. Giunta ha difeso i Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo) in una discussione con le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia, appunto) e ha ricevuto un'attacco dalla Prezia: «Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticati». A quel punto Federica Pellegrini, stanca dopo la difficile tappa, ha risposto: «Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri», per poi aggiungere: «Sei molto brava a fare lo show e infatti è giusto che tu sia ancora qui a far televisione». A chiudere la discussione ci ha pensato proprio Giunta: «È una provocatrice, amore, lasciala perdere».

La reazione di Federica Pellegrini, attaccata per l'eccessiva competitività la scorsa settimana, ha scatenato (stavolta in positivo) la reazione dei social. «Sei il mio spirito guida», scrive un utente. Stavolta è Barbara Prezia ad essere attaccata: «Odiosa, ha fatto benissimo Federica».

Insomma, una doppia vittoria per Federica Pellegrini, che ha evitato l'eliminazione: «Mi spiacerebbe dover abbandonare, ero restia a partecipare perché ci siamo appena sposati e questo programma mette alla prova la complicità, l’intesa - aveva detto prima di conoscere l'esito della busta nera -. Se avessi scoperto di non essere in sintonia con Matteo, mi si sarebbe spezzato il cuore. Invece, Pechino Express mi ha riconfermato che siamo davvero fortissimi».