Martedì 2 Luglio 2019, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 14:23

Tantissimi ospiti alper la prima edizione delDopo il successo della IX Edizione del Premio Cinema, lo scorso mese, la manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e l’artigianato delle serie televisive. Il premio per il Miglior attore va a Giorgio Tirabassi e quello di Miglior attrice a Claudia Pandolfi.Promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” dello scenografo e regista Enzo De Camillis e grazie alla collaborazione dell’APA (Associazione Produttori Audiovisivi),nasce per portare alla ribalta i mestieri del set, dai tecnici agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene. Un premio per tutti quei professionisti che lavorano dietro la macchina da presa e si nascondono nei titoli di coda fondamentali per la realizzazione di un film.A presentare la serata:che, con la sua simpatia ha coinvolto il pubblico presente in sala insieme alle travolgenti esibizioni de Le Amaranta Vocal Trio e Maurizio Fortini, noto cantante dialettale romano.Tantissimi i premi per ‘Medici - The Magnificent’ - serie tv anglo-italiana in onda su Rai 1 e grande successo anche per ‘Ultimo - Caccia ai Narcos’, in onda a dicembre su Canale 5 con Raoul Bova,.Premi Speciali al produttore Riccardo Tozzi premiato da Chiara Sbarigia (Direttore Generale dell’APA), alla registavolto storico della soap ‘Un posto al sole’.Presenti in sala anchei (premiata dal Dott. Vito Maria D’Adamo del MIBAC) a ritirare i premi comeper la straordinaria interpretazione dinella miniserie Liberi sognatori eTanti i volti noti della tv e del cinema presenti all’esordio di questo unico premio dedicato alla categoria. In platea, tra le prime file, ecco, reduce dall’avventura a Ballando con le stelle,Il direttore di Rai Cinemaa ritirare il premio del padre Giancarlo come miglior Truccatore per “I Medici - The Magnificent’, l’attore Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia (attrice e giurata del programma tv “All together now”) il regista Stefano Reali, Ottavia Fusco Squitieri e i giovani attori Valeria Flore, Alessandro Parrello e Gianni Alvino.