L'attore di Made in Sud fan di Baglioni papà nel giorno del compleanno di Claudio

Sono diventati genitori di Sara Myriam nel giorno del compleanno di Claudio Baglioni, loro idolo e protagonista dei due romanzi "Non avrai altro dio all'infuori di Claudio" e "Mal comune e in mezzo Claudio" scritti dalla giornalista Rosa Alvino con il marito Ivan Fedele, attore di “Made in Sud” che nelle ultime settimane di lockdown aveva anche postato sul suo canale youtube Maestro Ivan favole e racconti per far compagnia ai bambini aspettando il lieto evento.



Un giorno da sempre speciale il 16 maggio per Ivan e Rosa e che da oggi lo sarà ancor di più per la nascita della loro bimba. Tantissimi gli auguri sui social da parte di amici e fan. E chissà che tra un po' non arrivi anche l'augurio di Claudio Baglioni, che proprio oggi compie 69 anni.

