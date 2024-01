Con oltre 180 milioni di copie vendute finora nel mondo, i romanzi di Rick Riordan (pubblicati in Italia da Mondadori) sulle avventure di «Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo» sono diventati un classico del genere fantasy «young adult», celebrati al cinema con due adattamenti per il grande schermo («Il ladro di fulmini» e «Il mare di mostri») e ora disponibili su Disney+ in una nuova, omonima serie a cadenza settimanale creata dallo stesso Riordan con lo shorunner Jon Steinberg, anche produttore esecutivo con Dan Shotz.

APPROFONDIMENTI Morto Tom Wilkinson, reso celebre da Full Monty Azienda cerca candidato che guardi 25 film di Natale per 2.500 dollari, l'offerta di lavoro «Rischiatutto 70», la Rai festeggia i 70 anni della televisione italiana

Nella storia ispirata alla mitologia greca, ma trasposta nel mondo di oggi, l'adolescente Percy (ovvero Perseus) Jackson (interpretato da Walker Scobell), figlio di Poseidone, deve difendersi dall'ingiusta accusa di aver rubato la Folgore Olimpica di Zeus. Dislessico e con problemi di apprendimento, il ragazzo è spesso vittima dei bulli. In fuga da mostri e dall'ira degli dei, intraprende un viaggio attraverso l'America per recuperarla ed evitare una guerra, riportando la pace sull'Olimpo, che nel frattempo si è trasferito a New York. Dopo la perdita dell'adorata mamma, il ragazzo trova rifugio al Campo Mezzosangue, un santuario per i figli dei semidei, e qui scopre di essere anch'egli un semidio e di dover dimostrare il proprio valore con una serie di prove che lo porteranno a fronteggiare i nemici nei luoghi più impensati. Al suo fianco nuovi e vecchi amici, come la semidea Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) figlia di Atena, la migliore del corso, e il satiro Grover Underwood (Aryan Simhadri). E così, tra centauri travestiti da insegnanti di latino e una prof di matematica che in realtà è una delle tre Furie al servizio del dio Ade, Percy comincia il suo viaggio di formazione che lo porterà ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé e a trovare il proprio posto nel mondo.

I giovani protagonisti, collegati via streaming in un incontro stampa internazionale, hanno raccontato di quanto sia stato entusiasmante misurarsi con una grande produzione hollywoodiana. E Steinberg ha confermato il loro impegno: «Nonostante siano tutti giovanissimi, ci siamo dimenticati della loro età in un attimo. Hanno saputo gestire scene di una certa complessità emotiva e tecnica come dei professionisti». Da fan della saga, Scobell confessa di essersi portato a casa un ricordino dal set: «Mi sono tenuto la spada di Percy. Poi ho comprato on line anche un supporto su cui poggiarla in camera mia, per esporla come un trofeo».