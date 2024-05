Perla Vatiero: «Oggi mi sento meglio. Spero di tornare al lavoro»

Perla Vatiero, nei giorni scorsi, ha raccontato ai suoi fan di essere molto impegnata con il lavoro perché, oltre a gestire il suo shop di abbigliamento, ha anche scattato diversi shooting per varie marche di moda. Tuttavia, nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, la vincitrice del Grande Fratello ha fatto sapere che, forse, si sarebbe dovuta riposare un po' perché si sentiva stanca. Ecco che cos'ha spiegato Perla nell'ultimo video pubblicato.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha pubblicato una storia Instagram in cui spiega: «Ciao ragazzi! Lo sapete, in questi giorni sono stata un po' assente perché ho avuto la febbre. Ieri avrei dovuto riposare ma mi sono dedicata comunque al mio lavoro perché avevo un po' di cose da fare e stamattina sembra che io mi sia svegliata un po' meglio, cioè sembra che comunque io sia più energica. Spero che non mi torni la febbre perché vorrei fare diverse cose, tipo andare dal parrucchiere a fare la piega perché i miei capelli sono in condizioni pessime, ho degli impegni da sbrigare per il mio sito perché ci sono capi nuovi da aggiungere. Di uscire non se ne parla, però, perché rischio di tornare indietro e, quindi, preferisco di no».

L'amore con Mirko Brunetti

La storia d'amore con Mirko Brunetti, poi, sembra proprio procedere a gonfie vele e Perla Vatiero non potrebbe essere più felice di così.

L'ex gieffina ha postato un video in cui entrambi indossano abiti eleganti e si scambiano un tenero bacio. Il post ha riscosso molto successo tra i fan dei Perletti.