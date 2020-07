Pierluigi Diaco in lacrime a Io e Te: «Non crediate che le mie reazioni in tv corrispondano al carattere...»

Pierluigi Diaco in lacrime a Io e Te: «Non crediate che le reazioni in tv corrispondano al carattere dei personaggi...». Oggi, il conduttore del salotto estivo di Rai1 si è commosso parlando di alcuni suoi atteggiamenti avuti in diretta e considerati, a volte, un po' ruvidi dai telespettatori.

Diaco, durante l'intervista a Flavio Insinna, ha parlato direttamente alla telecamera e in lacrime ha spiegato: «Non crediate che le reazioni in tv corrispondano al carattere dei personaggi. Come tutti, anche noi sul posto di lavoro possiamo innervosirci...». Poi l'intervento del conduttore dell'Eredità che ha difeso il collega: «Chi fa questo lavoro ha l'ansia che il programma vada bene, che tutto fili liscio. E quando non va bene non ci si dorme la notte».

Qualche giorno fa, anche Monica Setta aveva difeso Diaco con un post su Facebook, complimentandosi per l'intervista che le aveva fatto: «Grazie Pier per l'intervista, la prima e unica in cui ho parlato di me».

Ultimo aggiornamento: 16:46

