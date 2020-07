Pierluigi Diaco, lo sfogo inaspettato a Io e Te: «Sono un perdente...». Oggi, durante l'intervista a Monica Setta, il conduttore del salotto estivo di Rai1 si è lasciato andare a uno sfogo inaspettato. Si parla di ascolti tv. Il volto di Uno Mattina in Famiglia sostiene di tenere molto allo share e di essere contenta di come sia andata la stagione.

A quel punto, Diaco spiazza tutti con il suo intervento: «Secondo me è importante che ogni giorno delle persone entrino in sintonia con te, non tanto gli ascolti. Ma non sono un ipocrita, io perdo con la concorrenza. Sono un perdente della fascia oraria delle 14...».

Monica Setta interviene in difesa del collega: «Non sei un perdente, hai il target giusto per la tua trasmissione».

