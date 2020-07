Pierluigi Diaco e la chitarra scordata: «Nonostante chi mi rema contro e mi fa i dispetti, io vado avanti»

Pierluigi Diaco, lo sfogo a Io e Te: «Nonostante chi mi rema contro, io vado avanti...». Oggi, il conduttore del salotto di Rai1 si è lasciato andare a uno sfogo in diretta, facendo il punto su alcuni presunti episodi che sarebbero accaduti durante le dirette del programma. Ma andiamo con ordine.

Pierluigi Diaco ha aperto la trasmissione con la sua chitarra in mano e ha affermato: «Non suonerò più questa chitarra. Stranamente mi viene consegnata accordata in camerino e 5 minuti dopo in diretta è scordata». Non è tutto.

Dopo l'intervista al conduttore del Tg1 Francesco Giorgino, Diaco lancia al jukebox la canzone di Roberto Vecchioni "Chiamami ancora amore" e finito il brano commenta: «Nonostante tutto, nonostante chi mi rema contro, chi mi scorda la chitarra, io andrò avanti fino al 4 settembre. Vado avanti perché questo è amore e passione».

Ultimo aggiornamento: 19:18

