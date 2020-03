Piero Chiambretti guarito dal coronavirus: «Ho fatto due tamponi e sono negativi». Una buona notizia in questi giorni di emergenza coronavirus, il conduttore de La Repubblica delle Donne è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato.

Piero Chiambretti è guarito dal Coronavirus e oggi è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme alla madre Felicita che purtroppo, anche lei contagiata, non ce l’ha fatta. Il conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne”, si legge in una nota rilasciata da Mediaset, era risultato positivo al Covid-19 e dopo due lunghe settimane di lotta contro il virus oggi finalmente torna a casa. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza. «Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti».

Ultimo aggiornamento: 19:09

